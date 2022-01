Genoa, nuovo allenatore e rinforzo di lusso: doccia fredda per Shevchenko

Domani sera, contro il suo amato Milan, Shevchenko potrebbe sedersi per l’ultima volta sulla panchina del Genoa.

Dopo la sconfitta interna di domenica nel derby ligure contro lo Spezia, il Genoa è in guai seri in campionato. I rossoblù sono penultimi in classifica a cinque punti dal quartultimo posto, occupato dal Venezia di Zanetti. il ‘Grifone’ si sta muovendo sul mercato per rinforzare al rosa, ma Shevchenko è in forte discussione.

L’arrivo del tecnico ucraino, subentrato a Ballardini, non ha dato i frutti sperati. Il Genoa ha totalizzato solo tre punti, grazie a tre pareggi, da quando è iniziata l‘era Shevchenko. I rossoblù sono sempre sembrati in grande difficoltà e l’avventura dell’ex giocatore del Milan sotto l’ombra della Lanterna sembra essere già finita.

Shevchenko domani sarà atteso da una gara molto particolare per lui, visto che il Genoa domani sera giocherà contro il Milan a San Siro nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei giorni scorsi sono circolante indiscrezioni su possibili dimissioni dell’allenatore, ma tutto fa pensare che la società ligure abbià già deciso.

Genoa, Bruno Labbadia sostituirà Shevchenko in panchina. Anche Amiri sarà rossoblù

Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, il Genoa ha ormai scelto di cambiare di nuovo allenatore. Al posto di Shevchenko verrà Bruno Labbadia, 56 anni ed ex tecnico di Amburgo e Bayer Leverkusen. La trattativa con il tecnico tedesco, di origini italiane, verrà definta nella giornata di venerdì.

Per Shevchenko, per ironia della sorte, il match contro il suo amato Milan sarà, molto probabilmente, l’ultima da mister del Genoa. La società rossoblù non si vuole neanche fermare in sede di calciomercato, considerando che, come riportato da ‘Sportitalia’, è prossima la chiusura per l’arrivo di Nadien Amiri dal Bayer Leverkusen.