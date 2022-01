“Scontento e deluso…”: Inter-Juve, le telecamere pizzicano il big

Inter-Juve, una Supercoppa Italiana dagli animi infuocati: ecco il retroscena che delude fortemente il big, decisive le telecamere di Mediaset

Combattuta e sempre in equilibrio, Inter-Juventus non ha tradito (finora) le aspettative. Certo, lo spettacolo ha un po’ latitato, ma l’atteggiamento delle due squadre è stato agli antipodi per tutta la durata dei novanta minuti di gioco.

Da una parte i nerazzurri, martellanti e sempre sul pezzo. Dall’altra i bianconeri, più compatti e guardinghi, concentrati più a non concedere che a darle. E infatti, per spezzare l’attenzione della Juventus, è servito un calcio di rigore. Calcio di rigore battuto e realizzato da Lautaro Martinez.

L’ex Racing è stato (come suo solito) uno dei calciatori più positivi: sempre prezioso in fase di manovra, l’argentino è stata una costante spina nel fianco per Allegri e la difesa della Juventus, sino alla sua sostituzione nel secondo tempo.

Inter-Juve, Lautaro Martinez deluso dal cambio: le telecamere pizzicano la sua delusione

Al 75′, infatti, Simone Inzaghi ha deciso di rivoluzionare il proprio attacco. Fuori Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, dentro Alexis Sanchez e Joaquin Correa. Un cambio che il numero dieci dell’Inter non ha preso benissimo, come pizzicato dalle telecamere di Mediaset. Al momento della sostituzione, l’argentino si è avviato a testa bassa verso la panchina, scuotendo la testa con un passo lento.

Come raccontato anche dal bordocampista Barzaghi, Lautaro non ha nascosto la propria delusione, mostrandosi: […] scontento e deluso”, sino al proprio posto in panchina. Un cambio doloroso per Inzaghi, che però non può non guardare anche al prossimo (e cruciale) impegno di campionato contro l’Atalanta, in programma nel weekend.