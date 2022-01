Milan, spunta un altro positivo al Covid-19: c’è il comunicato ufficiale

Tegola in Coppa d’Africa che riguarda un giocatore del Milan: risultato positivo al Covid-19, il terzino è ora in isolamento

Il Covid-19 non dà tregua neppure alla Coppa d’Africa e colpisce di rimando anche la Serie A. Un tesserato del Milan, infatti, è infatti risultato positivo al coronavirus, così come riferito dalla Nazionale del Senegal. Il giocatore non ci sarà contro la Guinea nella gara che si giocherà venerdì 14 gennaio.

Si allunga dunque la lista dei positivi al Covid-19 nella squadra di Stefano Pioli. Nel Milan, infatti, attualmente indisponibili per aver contratto il virus sono già Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Samu Castillejo.

Ora a questi nomi si è aggiunto perciò anche quello di Fodé Ballo-Touré. Il senegalese, già lontano dall’Italia per la convocazione in Coppa d’Africa, non sarebbe perciò comunque stato attualmente a disposizione di Pioli. Ora, una volta che il giocatore è stato posto in isolamento, l’augurio dell’allenatore rossonero è che possa tornare al meglio della condizione fisica il prima possibile.

Situation Covid-19 | La FSF informe qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce mercredi 12/01/2022, soit 48h avant le match officiel Sénégal vs Guinée, les résultats de 2 joueurs (Idrissa Gana Gueye et Fode Ballo Touré) sont revenus positifs. #AFCON2021 pic.twitter.com/uuLvaz9P6z — FSF (@Fsfofficielle) January 12, 2022

Milan, arriva la notizia dal Senegal: Ballo- Touré è risultato positivo al Covid

Secondo quanto comunicato in via ufficiale dalla Nazionale del Senegal, quindi, Fodé Ballo-Touré è risultato positivo al Covid-19. Come si legge dalla nota ufficiale: “Situazione Covid-19 | La FSF informa che a seguito dei test PCR obbligatori, effettuati mercoledì 12/01/2022, ovvero 48 ore prima della partita ufficiale Senegal vs Guinea, 2 giocatori (Idrissa Gana Gueye e Fodé Ballo Touré) sono risultati positivi.”

Il terzino sinistro di proprietà del Milan ora osserverà l’isolamento previsto dal protocollo Covid e non prenderà parte alle sfide previste per la sua nazionale. Non scenderà infatti, per forza di cose, in campo contro la Guinea, nel match che si giocherà venerdì 14 gennaio allo Stadio Kouekong.