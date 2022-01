Napoli, l’infortunio è più grave del previsto: un mese di stop per il top

Spalletti deve fare ancora i conti con la sfortuna: Lorenzo Insigne dovrà restare fuori per un mese a causa dell’infortunio all’adduttore

Continua a piovere sul bagnato per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli nell’ultimo periodo si è ritrovato a dover gestire l’emergenza che ha colpito la formazione partenopea. Lunga la lista degli assenti.

Il Napoli, dopo il pareggio con la Juventus nella prima gara del 2022 ha ritrovato comunque la vittoria al secondo tentativo, battendo di misura la Sampdoria. I doriani sono stati piegati da una marcatura di Andrea Petagna poco prima della fine del primo tempo.

Napoli, altra tegola per Spalletti: resterà fuori un mese per l’infortunio agli adduttori

Il Napoli ha ritrovato la vittoria contro i doriani. Il successo mancava dalla partita del 19 dicembre quando gli azzurri si sono imposti per 1-0 sul Milan con un gol di Elmas nei primi minuti dell’incontro, in un dicembre che ha regalato poche altre soddisfazioni (l’altra è relativa al 3-2 con il Leicester che ha permesso il passaggio del turno).

Il Napoli dovrà fare a meno di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, che da poco ha firmato il suo contratto con il Toronto che da luglio lo farà sbarcare in Mls, secondo ‘TuttoSport, resterà fuori un mese. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato infatti una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il calciatore dovrebbe tornare in tempo per affrontare l’Inter nel match previsto dal calendario per il prossimo 13 febbraio.

Insigne, al centro delle cronache calcistiche recentemente per il suo accordo milionario con il Toronto, in questa stagione ha firmato 5 gol tra Serie A ed Europa League. L’azzurro fino a questo momento ha saltato quattro partite di campionato in questa prima parte di stagione: il Napoli ha perso due volte e vinto nelle altre due.