“Napoli, se ne va anche lui”: Spalletti perde un altro bomber

Dopo l’addio di Insigne un altro pilastro dell’attacco del Napoli potrebbe lasciare il club nonostante il calciatore voglia rinnovare il contratto.

Insigne e non solo. Dopo l’addio del capitano a fine stagione, direzione Toronto, un altro attaccante del Napoli potrebbe lasciare la città partenopea. L’obiettivo della società infatti sembra essere quello di diminuire il monte ingaggi complessivo anche a costo di privare Spalletti di alcuni dei suoi pezzi migliori.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, il Napoli sarebbe intenzionato a non rinnovare il contratto di Dries Mertens. Nonostante il belga voglia rinnovare e chiudere la carriera al Napoli, sembrerebbe che la società sia di tutt’altro avviso.

Potrebbero quindi essere gli ultimi mesi di Mertens con la maglia del Napoli. Il belga, attualmente miglior marcatore della storia azzurra e idolo della tifoseria, era in lista di sbarco già la scorsa stagione, ma alla fine fu trovato l’accordo per restare. Oggi invece i margini di un ulteriore accordo non ci sarebbero e Mertens sarebbe quindi costretto a concludere la carriera altrove.

Non solo Mertens, anche Ospina e Ghoulam pronti all’addio

La politica di De Laurentiis in fondo appare abbastanza chiara: sfoltire il monte ingaggi. L’addio di Insigne libera il Napoli di uno stipendio pesante. Idem qualora anche l’addio di Mertens dovesse consumarsi. Lo svincolo di entrambi i pilastri azzurri degli ultimi anni alleggerirebbe e non poco il monte ingaggi complessivo.

Per questo è probabile che gli altri movimenti di mercato del Napoli, in questi mesi che conducono al fine stagione, possano proseguire sulla falsa riga del non rinnovo di Insigne. Altri due indiziati che presto potrebbero lasciare il Maradona sono Ghoulam e Ospina, altri due giocatori con un ingaggio ‘troppo alto’ secondo i nuovi parametri di De Laurentiis.