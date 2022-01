Il 2022 non cambia il PSG: la notizia gela la Juventus

Anno nuovo e vecchie abitudini per il PSG, che punta ancora al mercato dei parametri zero: la Juventus rischia di essere beffata.

Con l’arrivo del nuovo anno è scattato inevitabilmente il conto alla rovescia relativo ai giocatori in scadenza di contratto. Se è vero infatti che il calciomercato è attivo tutto l’anno – e quello dei parametri zero non fa eccezione – è altrettanto vero che ufficialmente chi si libera a giugno può trattare un accordo con un club diverso da quello in cui milita soltanto a partire dai 6 mesi precedenti la scadenza.

In questo senso gennaio potrebbe regalare sorprese importanti, dato che sono numerosi i giocatori con il contratto che scade a fine stagione che possono fare gola ai club più importanti al mondo. Tra questi la stella della Juventus Paulo Dybala e i campioni del mondo francesi Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Paul Pogba.

Quest’ultimo quasi sicuramente lascerà il Manchester United, con cui la scintilla non è mai scoccata nonostante le ottime premesse iniziali. Pogba avrebbe dovuto illuminare l’Old Trafford, invece si è perso e probabilmente si è pentito più volte di aver lasciato la Juventus. Che d’altra parte non lo ha mai dimenticato e a lungo ha sognato un suo ritorno a Torino.

Beffa di calciomercato per la Juventus: il PSG punta Pogba

Proprio quando l’occasione è propizia, con Pogba che finalmente si libererà a zero, ecco però il deciso intervento del PSG. Il ricco club di proprietà qatariota intende proseguire la politica sugli svincolati che la scorsa estate ha portato a Parigi stelle come Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos e persino Messi. E intende farlo con Pogba.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, anzi, i contatti tra le parti ci sarebbero già stati e sarebbero stati molto proficui. Con il PSG che sembra ormai rassegnato a perdere a zero Mbappé, Leonardo consolerebbe il patron Al-Khelaifi con un altro campione che non costerebbe niente in termini di cartellino.

E la Juventus? Dopo aver accarezzato a lungo il sogno di riportare Pogba a casa, dove è esploso fino a trasformarsi in uno dei più forti centrocampisti al mondo, la Vecchia Signora si rende purtroppo perfettamente conto di non poter competere con le argomentazioni economiche del PSG. Che comincia il 2022 come aveva fatto il 2021: collezionando stelle.