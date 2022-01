Calciomercato Cagliari, Mazzarri esulta: scambio col top

Giorni di mercato intensi per il Cagliari, tornato a sognare la salvezza dopo le 2 vittorie consecutive in campionato. Altro colpo in arrivo.

Torna a respirare il Cagliari, dopo le 2 vittorie consecutive ottenute ai danni della Sampdoria e del Bologna. I rossoblù, terzultimi a quota 16 punti, si sono infatti portati a -1 dal Venezia e a -2 dallo Spezia sognando di effettuare il sorpasso già nel giro di qualche giornata.

Domenica avrà luogo la sfida con la Roma di José Mourinho e in questo lasso di tempo il club conta di mettere a disposizione del tecnico Walter Mazzarri nuovi colpi tesi a rafforzare la rosa a disposizione. Ora il mirino c’è Nicola Murru, poco utilizzato dall’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa.

Per il terzino sinistro appena 342 minuti trascorsi in campo, “conditi” comunque da un gol. I sardi lo seguono da diverso tempo e nelle ultime ore hanno deciso di muoversi in maniera concreta, proponendo uno scambio alla pari con Charalampos Lykogiannis o Martin Caceres, epurato dal progetto rossoblù insieme a Diego Godin.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Mazzarri rivoluziona la difesa

Cagliari, altro regalo per Mazzarri: c’è Murru nel mirino

L’operazione, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, in ogni caso non si preannuncia facile visto che il giocatore risulta nel mirino pure dell’Empoli e del Parma. Fondamentale, in tal senso, sarà la decisione di Murru il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Il Cagliari, al tempo stesso, sta spingendo per avere anche Daniele Baselli finito ai margini al Torino dopo l’arrivo sulla panchina amaranto di Ivan Juric. Il centrocampista, dall’inizio del campionato, è stato impiegato con il contagocce (5 presenze) ed ha chiesto di poter essere ceduto altrove così da tornare sotto i riflettori.