“Non ha apprezzato le…”: calciomercato Juventus, clamoroso addio?

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l’Inter, la Juventus continua a lavorare sul mercato ed ai rinnovi di contratto.

La sconfitta contro l’Inter ha evidenziato ancora una volta alcune difficoltà per la Juventus di Massimiliano Allegri. La società bianconera non ha mai realmente sostituito Cristiano Ronaldo ed il vuoto in fase offensiva appare quanto mai evidente.

Uno dei più grandi rebus della formazione torinese riguarda il futuro del talento argentino e numero 10 del club Paulo Dybala, giocatore d’immenso talento, ma spesso alle prese con oramai noti problemi fisici.

Da mesi va avanti la telenovela sul rinnovo di contratto del giocatore argentino, ma nonostante diversi rumors riguardo un imminente chiusura, al momento, le parti non sono cosi vicine.

Juventus, dubbi sul rinnovo di contratto di Dybala

Nelle ultime settimane il dirigente bianconero Maurizio Arrivabene ha ‘avvisato’ i giocatori bianconeri ed in particolare le sue parole riguardo il meritarsi il rinnovo e riguardo il peso della maglia numero 10 non sono state apprezzate da ‘La Joya’.

Dybala è in scadenza di contratto a giugno e la Juve non può a dire il vero permettersi di perdere a costo zero uno dei suoi migliori calciatori. Secondo quanto riporta Calciomercato.it il giocatore non ha ancora preso una decisione sul rinnovo ed il suo futuro appare quindi in bilico.