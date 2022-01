Milan, ora sono guai: ecco la notizia che stravolge i piani di mercato

Brutte notizie in casa Milan. Dopo pochi minuti di gioco si è fermato Fikayo Tomori. Emergenza totale per i centrali rossoneri.

Non è un periodo fortunato per Stefano Pioli ed il suo Milan. Il club rossonero, già in totale emergenza, ha avuto l’ennesimo infortunio della stagione, ancora una volta nel reparto difensivo.

Nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Genoa si è fermato per infortunio Fikayo Tomori. Il giocatore, già reduce da alcuni problemi, è sembrato avere un problema al ginocchio e dopo un tentativo iniziale di restare in campo, all’ennesima smorfia ha chiesto il cambio.

Con Kjaer fuori fino a fine stagione e Romagnoli positivo al Covid grossi problemi per Pioli e per la dirigenza rossonera, che ora potrebbe essere costretta a tornare sul mercato.

Milan, Maldini costretto a tornare sul mercato?

Prima dell’inizio del match il dirigente rossonero Paolo Maldini aveva chiuso ad operazioni in entrata o comunque ha affermato di non avere necessità totale. Nell’eventualità l’infortunio di Tomori si riveli abbastanza grave, il club rossonero può essere costretto a tornare sul mercato.

In questa circostanza Pioli ha sostituito Tomori con Florenzi spostando nuovamente Kalulu al centro della difesa, nella coppia difensiva composta da lui e Gabbia. Emergenza totale per il Milan che ora attende novità da Tomori.