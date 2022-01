“Annullate tutte le competizioni”: la FIGC ha deciso il futuro della Nazionale

Il Covid continua a scombussolare lo svolgimento dei campionati sportivi. Anche le nazionali devono far fronte a nuove restrizioni.

Il nuovo protocollo della Lega Serie A nelle intenzioni vuole scongiurare il rinvio di nuove partita e la discrezionalità che in questo momento è data alle varie ASL regionali. Ma accanto alla massima serie c’è anche tutto un mondo giovanile, anche a livello di nazionali, e dilettantistico che parallelamente sta cercando di gestire la situazione pandemica.

Proprio a causa del peggiorare del quadro pandemico la FIGC ha deciso di annullare tutti gli impegni delle nazionali giovanili italiane previste per questo mese di gennaio. Il provvedimento annulla così tutti gli stage e le partite amichevoli che erano state già fissate.

In particolare il provvedimento annulla l’amichevole tra la Nazionale Under 19 dell’Italia e i pari età della Spagna. La partita si sarebbe dovuta giocare mercoledì 19 gennaio allo stadio ‘Ezio Scida’ di Crotone. Il match quindi non sarà disputato, rimandando l’esordio annuale della Nazionale Under 19 ai prossimi mesi, quando i spera la situazione pandemica migliorerà.

Nessuno stop per le nazionali impegnate in tornei ufficiali

Lo stop riguarda però solo le nazionali giovanili impegnate in amichevoli oppure in stage. Non si estende per tanto ai tornei continentali, mondiali o agli allenamenti in vista di tali competizioni. Per tanto la nazionale di futsal potrà radunarsi tranquillamente in vista del campionato europeo di calcio a cinque.

I calcettisti italiani sono infatti chiamati alla preparazione in vista del prossimo campionato europeo. Gli Azzurri, che partiranno lunedì per i Paesi Bassi, esordiranno giovedì 20 gennaio a Groningen con la Finlandia per poi sfidare il 24 la Slovenia e il 28 gennaio il Kazakistan.