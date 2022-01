Calciomercato Roma, che sorpresa: è ufficiale anche l’attaccante

Due movimenti di mercato per la Roma che, tra acquisti e cessioni, sta cercando di regalare a Mourinho una squadra ‘su misura’.

Dopo gli acquisti di Maitland-Niles dall’Arsenal e di Sergio Oliveira dal Porto, oltre alla cessione in prestito di Riccardo Calafiori al Genoa, la Roma continua i suoi movimenti di mercato. I giallorossi al momento sono una della squadre più attive e sembrano intenzionati a fare altri colpi sia in entrata che in uscita.

E’ di oggi infatti l’ufficialità di due cessioni pesanti: Borja Mayoral e Gonzalo Villar. Entrambi si trasferiscono al Getafe con la formula del prestito fino a fine stagione. Per Mayoral la Roma comunque conserva la possibilità di riscattarlo a fine stagione per 20 milioni dal Real Madrid, attuale proprietario del suo cartellino.

Il Getafe ha comunicato, attraverso i suoi canali ufficiali, che i due calciatori saranno presentati già nella giornata di domani e si aggregheranno fin da subito al gruppo squadra per essere disponibili quanto prima.

Roma, per Mayoral e Villar un rapporto mai decollato con Mourinho

Entrambi i giocatori erano palesemente fuori dal progetto di Mourinho. Villar in questa stagione ha collezionato presenze, per la precisione 6 gettoni, solo in Conference League, non rientrando praticamente mai in campionato.

Decisamente più strana la situazione di Mayoral che, seppur autore di 11 presenze e una rete quest’anno, è passato dall’essere punto fermo con Fonseca, con il quale era andato anche a segno 17 volte, fino ad essere praticamente un rincalzo senza nessuna speranza di scalfire le gerarchie dei titolari con Mourinho.