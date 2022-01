“Se venisse Icardi…”: Juventus, confessione dal club a sorpresa

La Juventus si interroga dopo la sconfitta in Supercoppa. Possibile l’arrivo di un nuovo attaccante, dopo la prestazione incolore di Kean.

Nell’intervista pre-partita di ieri, l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha dichiarato chiuso il mercato in entrata: “Abbiamo già grandi campioni”. L’inatteso crollo contro l’Inter, però, potrebbe far cambiare idea alla società bianconera spingendola a comprare un nuovo attaccante da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Alvaro Morata il suo lo sta facendo (7 gol e 5 assist in 26 apparizioni) ma spinge per andare al Barcellona mentre Moise Kean finora non è riuscito ad incidere, offrendo spesso prestazioni insufficienti come accaduto proprio ieri in Supercoppa. Kaio Jorge, invece, è stato impiegato con il contagocce. Da qui l’interesse mostrato di recente nei confronti di Mauro Icardi.

L’argentino, fin qui, è stato protagonista di una stagione complicata: 4 gol in 16 presenze complessive in Ligue 1, per un totale di 792 minuti trascorsi in campo. La Juventus ha provato a farsi avanti proponendo il prestito secco fino al termine del campionato mentre il Paris Saint Germain preferisce una cessione a titolo definitivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juve-Icardi: la notizia di Palmeri fa scontenti i bianconeri

Juventus, la rivelazione sull’arrivo di Icardi

L’operazione è quindi finita in stand-by, anche a causa delle condizioni fisiche dell’attaccante. Ulteriori sviluppi, come detto, potrebbero arrivare nei prossimi giorni ma intanto a fare il punto della situazione è stato l’azionista bianconero Salvatore Cozzolino ai microfoni di calciomercato.it.

“Icardi? Mi dicono che, anche se lo dovessero prendere a gennaio, prima di riportarlo in una condizione fisica accettabile passerebbe almeno un mesetto. Le logiche di gennaio sono sempre utilitaristiche e mai di obiettivo, a prescindere dalle risorse economiche. Tendono a partire gli ‘scarti’, i giocatori fuori rosa o che non giocano. La Juventus però deve fare qualcosa anche in ottica quarto posto”.