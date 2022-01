“Fuori rosa…”: furia Juventus, pesante il flop in Supercoppa

La sconfitta in Supercoppa Italiana pesa un macigno ed esplode la rabbia della Juventus: il titolare è alla gogna dopo il flop con l’Inter

La sconfitta contro l’Inter pesa come un macigno. Non solo per aver perso il primo trofeo della stagione, ma anche e soprattutto per come è arrivata la sconfitta. La Juventus è stata battuta al fotofinish dai rivali di sempre, persino dominata nel corso dei novanta minuti di gioco.

Un risultato inaccettabile per la piazza bianconera, ancora ebbra della rimonta maturata nel weekend contro la Roma. Adesso, invece, il popolo della Vecchia Signora si lecca le ferite e mette alla gogna i colpevoli del flop di San Siro.

Su tutti, c’è il brasiliano Alex Sandro: l’ex Porto è stato autore dell’ingenuità che al 120′ ha consentito a Sanchez di mettere le mani sulla Supercoppa Italiana. Uno stop di petto tanto superficiale quanto sciagurato, che gli è valso la rabbia e gli improperi dei social bianconeri.

Il pensionato Alex Sandro deve deve essere venduto immediatamente #InterJuventus — giankkki (@GiancarloViozzi) January 12, 2022

Se fossi io l’allenatore da domani Alex Sandro è fuori rosa e sul mercato — Giulia²⁵‎ ⧗ (@Giuliaesaurita) January 12, 2022

Juventus, Alex Sandro messo alla gogna dai social: “Fuori rosa”, “Da vendere immediatamente…”

E così, i tifosi della Juventus si scatenano soprattutto sul terzino brasiliano. Ormai sempre più in calo, Alex Sandro è da tempo l’ombra del calciatore che aveva stregato tutti, alle sue prime stagioni in bianconero. E adesso è diventato uno dei bersagli più colpiti dai supporters piemontesi.

“Da vendere immediatamente”, “Lo metterei fuori rosa”: è questo il tenore medio degli attacchi al numero 12 della Juventus, che sarà chiamato a riscattarsi sin dalle prossime uscite della Vecchia Signora. Intanto, la pressione aumenta sulle spalle dei bianconeri e del suo allenatore. Mai come in questa settimana, Massimiliano Allegri è chiamato subito a scuotere i suoi.