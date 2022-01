Calciomercato Milan, occhio al nuovo difensore: c’è l’annuncio di Maldini

Milan attento sul mercato, a caccia di un nuovo difensore: ai microfoni di ‘SportMediaset’, arriva l’annuncio di Paolo Maldini

L’infortunio di Simon Kjaer è stato pesante da assimilare. Non solo per il peso tecnico del danese, ma anche e soprattutto per quello emotivo all’interno dello spogliatoio. Adesso il Milan è a caccia di un nuovo difensore e il casting dei rossoneri è aperto a tanti nomi.

Botman, Gatti, Milenkovic, Bailly, Bremer… Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Il mercato del Milan ruota attorno al rebus centrale di difesa, mentre i rincalzi di Kjaer si alternano nelle rotazioni di Stefano Pioli.

Adesso, a pochi istanti dal calcio di inizio di Milan-Genoa, il plenipotenziario Paolo Maldini ha rotto il silenzio sul mercato. E annunciato così le ultime novità sulla questione nuovo difensore.

Milan, Maldini sul nuovo difensore: “Non è detto arrivi, tanti nomi sono inventati…”

Così, ai microfoni di ‘SportMediaset’, Maldini ha gelato i tifosi del Milan: “Non è detto che arrivi un altro giocatore in quel reparto, da qui alla fine del campionato. Chi sta sostituendo Kjaer in questo momento, si sta dimostrando all’altezza. Siamo contenti dei nostri difensori di riserva”.

Poi Maldini assicura: “Leggiamo tanti nomi in giro, anche troppi per quanti ne sono venuti fuori. Molti di questi sono davvero inventati. Noi cerchiamo di fare le cose a fari spenti, senza dare troppo nell’occhio. È il nostro modus operandi”.

Parole chiare, dunque, quelle dell’ex capitano del Milan, che ha vestito i panni del pompiere, per smorzare il calore del calciomercato. I rumors girano incontrollati e, a Maldini, tocca il compito di riportare il focus sul campo e sulle prossime partite.