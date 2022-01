Serie A, la frase del nuovo presidente farà imbufalire i tifosi

Un nuovo presidente si è insediato in Serie A. Oggi è arrivata la presentazione ufficiale ai tifosi e ai giornalisti.

E’ stato il giorno dell’annuncio ufficiale di Danilo Iervolino che oggi si è insediato come nuovo presidente della Salernitana. Presso uno studio notarile di Scafati questa mattina ha firmato il contratto e versato i 10 milioni di euro che gli consentono di approdare in Serie A.

Una giornata di festa per la città di Salerno che spera, ora, di uscire dal momento nefasto e provare l’impresa per evitare la retrocessione in Serie B. Centinaia di giornalisti hanno affollato il perimetro della struttura e numerosi tifosi si sono riversati all’esterno dello studio notarile per incoraggiarlo e dargli il benvenuto.

Salernitana, Iervolino approda in Serie A

Il nuovo presidente ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel corso della sua presentazione, in particolare, ha commesso un ‘autogol’, per sua stessa ammissione: “Faccio un autogol, non è retorica. Io sono un tifoso nato nel mito di Maradona. Non bisogna mai ripudiare il proprio amore. Io mi auguro che il Napoli vinca lo scudetto e che soprattutto la Salernitana si salvi”.

Poi prosegue: “Io vengo da Palma Campania, a 18 km da Salerno e 25 km da Napoli. Ho fondato qui la mia azienda, quella più importante. Il sentimento per la vostra città è lo stesso. Quando uscivo la sera andavo a Salerno, non a Napoli. Siamo nati nel mito del numero 10 del Napoli calcisticamente, ma non ho mai nascosto la simpatia per i colori granata anche quando militavano in categorie nettamente diverse. Ora sono innamorato della Salernitana“.