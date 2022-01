Dopo gli acquisti di Goldaniga e Lovato, il Cagliari vule continuare a rinforzarsi per cercare di raggiungere la salvezza.

Il Cagliari ha iniziato con due vittorie il proprio 2022. La squadra di Mazzarri ha battuto, sempre in rimonta, prima la Sampdoria e poi il Bologna. La vittoria contro gli emiliani è arrivata negli ultimi minuti grazie al gol di Gaston Pereiro. I sardi hanno un solo punto di svantaggio sul Venezia quartultimo, che però deve recuperare la partita contro la Salernitana.

I sardi domenica sono attesi dal difficile match dell’Olimpico contro la Roma di Mourinho. Dopo la rocambolesca sconfitta contro la Juventus, i giallorossi sono in crisi e vorranno rifarsi ma il Cagliari farà di tutto per strappare almeno un punto, che potrebbe risultare fondamentale per raggiungere la salvezza

Si sa che a gennaio non si parla solo di quello che succede in campo, ma anche, se non soprattutto, di calciomercato. Sono giorni di grande cambiamento in casa Cagliari, visto gli addii di Godin e di Caceres e gli arrivi di Goldaniga e di Lovato. Giulini non si vuole fermare qui e sta cercando di prendere altri calciatori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari scatenato sul mercato, Izzo e Baselli nuovi obiettivi di Giulini

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Cagliari sta seguendo Armando Izzo del Torino. Il centrale, che con Mazzarri ha disputato la sua miglior stagione in maglia granata, sta considerando la possibilità di andare a giocare in Sardegna. L’ex Genoa sta giocando poco da quando è arrivato Juric sulla panchina piemontese, visto che ha disputato solo sei partite, tra campionato e Coppa Italia, da inizio stagione.

LEGGI ANCHE >>> Cagliari, corsa a due per il nuovo attaccante: c’è una novità

Il Cagliari non vuole solo rinforzare la difesa, ma anche il centrocampo. La dirigenza sarda sta avendo dei contatti con gli agenti di un altro calciatore del Torino, ovvero Daniele Baselli. In mediana si segue anche Michel Aebischer, calciatore svizzero, classe 1997, dello Young Boys.