Calciomercato Inter, che sgarbo al Milan: scippato l’erede di Kessié

L’Inter prepara lo sgarbo di mercato ai cugini del Milan: pronto lo scippo ai rossoneri per l’erede di Kessié, attenzione al colpo di scena

La vittoria in Supercoppa Italiana ha rilanciato ancor di più le ambizioni dell’Inter, che adesso non vuole più fermarsi. Nel mirino non c’è solo l’ottavo di Champions League contro il Liverpool, ma anche e soprattutto il girone di ritorno in campionato. E portare a casa il secondo Scudetto consecutivo.

Farlo non sarà semplice, ma dal mercato può arrivare quantomeno una mano. E se non arriverà per questa sessione (e questa stagione), può arrivare di certo per la prossima. Anche perché l’obiettivo dell’Inter è quello di rinforzare e ringiovanire la rosa, rilanciandone gli elementi, dopo un paio di stagioni ad alto livello.

Sono diversi i nomi sulla wish-list di Marotta e Ausilio. Tutti giovani, di talento e provenienti dal nostro campionato. E tra questi, spicca in particolare quello di Davide Frattesi.

L’Inter su Frattesi: che sgarbo al Milan, per i rossoneri è l’erede di Kessié

Secondo quanto riportato da ‘La Republica’, l’Inter avrebbe posto Davide Frattesi in cima alla lista dei propri desideri. Almeno, per la prossima stagione. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo è una delle grandi rivelazioni di questo campionato. E su di sé ha calamitato l’attenzione delle big italiane.

Sull’ex Roma, Empoli e Monza si è mossa in anticipo anche il Milan, che su di lui avrebbe posato le proprie speranze per il post-Kessié. Per la dirigenza rossonera, infatti, l’azzurrino sarebbe l’erede perfetto dell’ivoriano, il calciatore ideale per raccogliere la sua eventuale partenza.

L’Inter, dalla sua, resta in pressing e prepara lo sgarbo ai cugini del Milan. Frattesi piace tanto a Marotta, che in lui rivede un’operazione simil-Barella. Le alternative al gioiellino neroverde, ad oggi, sarebbero i giovani e italiani Giulio Maggiore e Samuele Ricci, rispettivamente in forze allo Spezia e all’Empoli.