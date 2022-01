Focolaio nel ritiro della Nazionale: i positivi sono sei

Problemi legati al Covid-19 in Coppa d’Africa: numerosi contagi al virus tra i giocatori fanno scoppiare un focolaio nella Nazionale

Non c’è pace neppure per la Coppa d’Africa dove, dall’inizio della competizione ma ancor di più negli ultimi giorni, il numero di giocatori positivi al Covid-19 è risalito vertiginosamente. Lo sa bene anche la Serie A, se si pensa alle positività di Koulibaly e Ballo-Touré posti in isolamento dalle proprie nazionali.

Alcuni gruppi più di altri sono stati colpiti dal virus. Come avvenuto per la Tunisia che, secondo quanto fatto sapere da ‘RMC Sport’, ha riportato diversi contagi all’interno delle proprie file. Alcuni nomi importanti, tra i calciatori convocati, hanno infatti contratto il virus. E ora la paura è che si possa formare un vero e proprio focolaio.

Coppa d’Africa, caos per il Covid: numerosi giocatori positivi nella Nazionale della Tunisia, a rischio focolaio

Non c’è proprio pace per la Tunisia, impegnata in questo periodo nelle gare utili al proseguimento del cammino in Coppa d’Africa. Dopo quanto avvenuto contro il Mali, in cui il direttore di gara ha fischiato per ben due volte in anticipo (all’85’ e all’89’) il fischio finale per la sfida, non concedendo di fatto neppure minuti di recupero, ora la Nazionale ha a che fare con un nuovo problema. Anche più serio.

A soli due giorni dal match, utile per la fase a gironi, contro la Mauritania, la Tunisia deve vedersela con numerose positività al Covid-19. Come riferito da ‘RMC Sport’, infatti, sono sei i nuovi giocatori che hanno contratto il virus e sono attualmente in isolamento. La Federcalcio ha riferito poi i loro nomi: Naim Sliti, Yoann Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Drager, Dylan Bronn e Issam Jebali.