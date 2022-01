L’Uruguay cerca a Barcellona l’erede in difesa di Godin

L’Uruguay guarda in Spagna per trovare gli elementi giusti per la sua difesa e trovare il ‘nazionale’ da affiancare all’intoccabile Gimenez.

Nel corso della sua storia, soprattutto recente, l’Uruguay ha spesso avuto difensori di grande valore. Tra i più famosi, due che sono stati protagonisti anche in Serie A, del calibro di Paolo Montero e Diego Godin, ma non solo con un elenco che potrebbe essere interminabile.

Il neo allenatore della ‘Celeste’ Diego Alonso sta cercando di trovare nuove leve da inserire in una Nazionale con grande esperienza, ma anche con giocatori come Godin, Cavani o Suarez, ormai nelle fasi finali della propria carriera.

In particolare l’Uruguay è alla ricerca del sostituto di Diego Godin. L’ex Inter non si è ritirato, ma la sua recente rescissione dal Cagliari preoccupa e non poco la Nazionale che è ormai alla ricerca di sostituti alla sua altezza.

Uruguay, due nomi per la difesa

I candidati a sostituire, ora ed in futuro, Diego Godin vengono entrambi dalla città di Barcellona. Uno dei due è il giovane talento del Barcellona, Ronald Araujo, già pedina importante nelle rotazioni di Xavi e l’altro è il centrale dell’Espanyol Leandro Cabrera. Il centrale blaugrana è reduce da un infortunio e sarà di conseguenza costretto a saltare le prossime sfide della Nazionale uruguaiana.

Ad affiancare Gimenez per le sfide contro Paraguay e Venezuela ci sarà Cabrera che ha parlato cosi riguardo la convocazione: “Ad un certo punto della mia carriera ho iniziato a credere alla Nazionale ed ora ho raggiunto questo obiettivo. Il mio obiettivo è crescere ogni giorno e fare bene con il club e per la Nazionale, solo cosi avrò conseguenze positive”.