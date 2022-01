Tutte le probabili formazioni della 22^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Sampdoria-Torino. Spicca anche la super sfida tra Atalanta-Inter

Tutto pronto per l’inizio della 22^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match del Marassi tra Sampdoria-Torino, poi a seguire le sfide del sabato tra Salernitana-Lazio e Juventus-Udinese.

Bianconeri chiamati alla prova del nove per cercare di tenere vive le speranze qualificazione in Champions, soprattutto dopo la recente sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Massima attenzione anche alla super sfida tra Atalanta-Inter.

Simone Inzaghi cercherà di confermare il primato in classifica, ma attenzione alla voglia di rivalsa della Dea, reduce dall’ottimo successo anche in Coppa Italia contro il Venezia. Focus anche sulla sfida del lunedì tra Milan-Spezia.

Probabili formazioni della 22^ giornata di Serie A

SAMPDORIA-TORINO

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo.

TORINO (3-4-2-1): Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria.

SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Jaroszynski; Djuric, Gondo.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

JUVENTUS-UDINESE

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Pussetto, Walace, Deulofeu, Udogie; Beto, Success.

SASSUOLO-VERONA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, M. Lopez; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

VENEZIA-EMPOLI

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Fiamozzi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

ROMA-CAGLIARI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov; Abraham.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pereiro.

ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

BOLOGNA-NAPOLI

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Binks, Theate; Skov Olsen, Svanberg, Viola, Dijks; Soriano; Arnautovic, van Hooijdonk.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Mertens, Elmas; Petagna.

MILAN-SPEZIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SPEZIA (4-4-1-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde; Nzola.

FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Rovella, Hefti; Caicedo, Destro.