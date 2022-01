“È per Bonucci”: Inter-Juve, nuova polemica sui festeggiamenti

Continuano le polemiche attorno al gesto di Bonucci durante il finale della Supercoppa tra Inter e Juve. Adesso spunta una nuova immagine.

Il gesto di Leonardo Bonucci al termine del match di Supercoppa tra la sua Juve e l’Inter ha fatto il giro del mondo. Nonostante la Giustizia Sportiva ha emesso la sua sentenza con una multa di 10mila euro, le polemiche che hanno accompagnato la sua reazione non si sono affatto placate.

Tanti hanno continuato a criticare, o al contrario giustificare, la reazione di Bonucci nei confronti del segretario dell’Inter Mozzillo. Il difensore della Juve, dopo la rete in extremis che ha consegnato all’Inter la vittoria della Supercoppa, ha infatti aggredito Mozzillo in modo anche abbastanza veemente.

Adesso però spunta un’immagine che potrebbe gettare altra benzina sul fuoco. Durante i festeggiamenti l’interista Perisic avrebbe mimato, all’indirizzo di bordo campo, il gesto del cambio. Secondo molti un gesto diretto proprio a Bonucci e a quanto accaduto poco prima.

Perisic, il gesto ‘strano’. Era diretto a Bonucci?

Subito in rete è nato un tam tam che ha voluto collegare il gesto di Perisic a Bonucci. Il difensore della Juve infatti, prima di aggredire Mozzillo, era a bordo campo in attesa del cambio. Allegri stava incessantemente chiedendo di fare fallo tattico per permettere l’ingresso del difensore in vista dei rigori.

Non c’è stato tempo, visto il gol decisivo di Alexis Sanchez, con Bonucci che è quindi rimasto di sasso mentre stava attendendo il cambio. Ecco quindi che molti hanno iniziato a speculare collegando il gesto del cambio di Perisic ad una frecciatina diretta nei confronti della Juve e del suo difensore.