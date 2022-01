Cagliari, mani nei capelli per Mazzarri: la brutta notizia è ufficiale

Ancora guai per Walter Mazzarri ed il suo Cagliari. L’ultimo giro di tamponi ha evidenziato la positività al Covid di tre calciatori.

Non c’è pace per il Cagliari di Walter Mazzarri. Il club rossoblù, alle prese già con una classifica sempre più complessa e con i risultati che tardano ad arrivare, deve fare i conti anche con il Covid-19. Il tecnico della squadra sarda, infatti, conta tre calciatori positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo è la stessa società sarda attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali.

Inizia ora una nuova trafila con il consueto giro di tamponi per controllare l’evolversi della situazione ed individuare, eventualmente, nuove positività nel gruppo squadra.

Cagliari, tre positivi al Covid

Di seguito il comunicato del Cagliari: “Sono risultati positivi i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova e Matteo Lovato: vaccinati, asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento. Nuovi test sono stati programmati per domani, a seguire verranno diramati i convocati per la gara”.

L’annuncio ha fatto slittare, di conseguenza, anche la conferenza stampa di mister Walter Mazzarri, fissata poco dopo le ore 15 di oggi. L’incontro con la stampa, alla vigilia della gara contro la Roma di José Mourinho, in programma domani allo stadio Olimpico, è stato annullato.