Calciomercato Atalanta, l’addio a Gasperini è questione di ore

L’Atalanta si muove anche sul mercato in uscita. A breve è attesa una cessione, Gasperini pronto a salutare il suo giocatore.

L’Atalanta, dopo l’acquisto di Boga, è chiamata ad operare anche sul mercato in uscita. Il reparto offensivo infatti inizia a diventare estremamente affollato e quindi c’è bisogno di qualche cessione per non intasare troppo le rotazioni di Gasperini.

Il nome principale in lista di sbarco è quello del russo Aleksey Miranchuk. L’attaccante ex Lokomotiv Mosca è infatti progressivamente finito ai margini del progetto di Gasperini. Dopo una convincente scorsa stagione, quest’anno Miranchuk è sceso in campo solo 13 volte tra campionato e coppa, quasi sempre da subentrante.

Troppo poco per un calciatore ancora relativamente giovane e che quindi vuole giocare con continuità. Cosa che l’Atalanta a quanto pare, soprattutto visto l’arrivo di altri giocatori nel suo ruolo, non può più garantire.

Miranchuk-Genoa, l’addio all’Atalanta è ad un passo

L’attaccante russo si è quindi convinto a cambiare aria. Come riporta il collega Gianluca Di Marzio è ormai ad un passo il suo trasferimento al Genoa. L’accordo sembrerebbe ormai trovato, sia tra le società che tra il Genoa e il calciatore.

Al momento si registra solo una piccola valutazione da parte di Gasperini che vuole essere sicuro che la situazioni infortuni in attacco rientri prima di cedere il russo. Probabile quindi che nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni arrivi il via libera al trasferimento.