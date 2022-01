Newcastle, gli sceicchi provano il colpo: la Fiorentina chiede 50 milioni

Il Newcastle guarda con interesse al campionato italiano. Il talento della Fiorentina è nel mirino, ma Comisso non fa sconti.

Che il Newcastle della nuova proprietà saudita non avrebbe badato a spese lo si era capito fin da subito. Gli acquisti di Wood e Trippier per 45 milioni complessivi potrebbero infatti essere solo un piccolo antipasto di un mercato decisamente più corposo.

Il Newcastle infatti è chiamato ad invertire la rotta in una stagione fin qui decisamente deludente. E se non vogliono rischiare una retrocessione in Championship che avrebbe del clamoroso, i nuovi proprietari sono chiamati ad investire pesantemente per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Eddie Howe.

Uno dei nomi che nelle ultime ore è salito alla ribalta, stando almeno a quanto riposta il Sun, è quello di Milenkovic della Fiorentina. Il difensore serbo, da cinque stagioni con la maglia viola, sarebbe stato individuato come rinforzo ideale per la fin qui scricchiolante retroguardia dei Magpies.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milenkovic, la Fiorentina non fa sconti agli sceicchi

La Fiorentina però non è intenzionata a fare alcuno sconto per il suo difensore. Comisso non ha certo necessità di dover cedere. Oltretutto il contratto del giocatore, in scadenza nel 2023, garantisce alla Viola una certa tranquillità.

LEGGI ANCHE >>> “Secondo solo a Donnarumma”: il consiglio che Mancini non può ignorare

Inoltre la disponibilità economica della nuova proprietà saudita consente alla Fiorentina di trattare da una posizione di forza. Ecco quindi che gli stessi media inglesi ammettono che difficilmente il difensore si muoverà già in questa cessione, a meno di offerte clamorose che si aggirino attorno ai 50 milioni.