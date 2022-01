Serie A, consigli per il fantacalcio: chi schierare nella 22esima giornata

Serie A, siamo giunti alla 22esima giornata: ultime ore per schierare le formazioni del Fantacalcio, ecco quali sono i nostri consigli

La Serie A, nonostante le difficoltà del momento, procede a ritmo serrato e si prepara a mettere in scena la 22esima giornata. Ma si sa, match di campionato significano anche formazioni da schierare al Fantacalcio. Ne abbiamo parlato in diretta a SerieANewsTV, nella serata di ieri, e di seguito riporteremo anche qui i nomi che vi abbiamo consigliato.

Si partirà oggi con Sampdoria-Torino (ore 15:00), ci sarà poi Salernitana-Lazio (ore 18:00) e in chiusura si potrà assistere a Juventus-Udinese (ore 20:45). Previste per la giornata di domani, domenica 16 gennaio, nell’ordine: Sassuolo-Verona (ore 12:30), Venezia-Empoli (ore 15:00), Roma-Cagliari (ore 18:00) e Atalanta-Inter (ore 20:45). Chiudono l’appuntamento, nel posticipo del lunedì, Bologna-Napoli (ore 18:30), Milan-Spezia (ore 18:30) e Fiorentina-Genoa (ore 20:45).

Si prospetta una giornata di campionato entusiasmante visti i match che le big andranno ad affrontare, specialmente quello tra Atalanta e Inter che già nel girone di andata ha regalato una gara da seguire fino all’ultimo secondo.

Serie A, ultimi dubbi sulle formazioni da schierare al Fantacalcio? Ecco i nostri consigli

Arrivati a questo punto della stagione, in ottica Fantacalcio, fondamentale è cercare di non sbagliare e compiere le scelte giuste tra chi schierare titolare e chi lasciare in panchina a copertura. Ne abbiamo parlato nella serata di ieri in diretta sui canali di SerieANewsTV e vogliamo riportare anche qui i nomi che più potrebbero, a nostro avviso, regalare gioie in questo fine settimana di gennaio.

Partiamo dagli estremi difensori della nostra Serie A: fiducia a Mike Maignan, nonostante e soprattutto per le defezioni nella difesa di Pioli. Alex Meret torna titolare nel suo Napoli, complice l’indisponibilità di Ospina, e per questo può cogliere l’occasione per far bene. Nel reparto difensivo ancora fiducia a Bremer, reduce da ottime prestazioni, e occhio a Manuel Lazzari che dovrebbe tornare titolare e potrebbe aver modo di mostrare le proprie qualità.

Passando al centrocampo la situazione si fa interessante e spuntano diversi nomi che potrebbero regalare bonus. Antonio Candreva torna dalla squalifica e potrebbe essere decisivo per la Sampdoria. Da un lato e dall’altro, occhio a Malinovskyi da sempre pericoloso contro l’Inter e a Calhanoglu che vuole ritrovare il gol. All’Olimpico soddisfazioni potrebbero regalarle Mkhitaryan, Pellegrini e anche il nuovo arrivato Sergio Oliveira, che potrebbe essere una possibile sorpresa di giornata. Per la Lazio, invece, si può concedere una possibilità a Felipe Anderson, che è apparso spento nelle ultime gare.

Passiamo, infine, al reparto offensivo dove troviamo un Brekalo in formissima, reduce anche dalla buona prestazione in campionato contro la Fiorentina, ma anche un Dzeko che vuole ritrovare il gol con la sua Inter. Da tentare anche Dybala, che deve riscattare le sue ultime prestazioni, con un occhio attento su Morata, in fiducia nelle ultime prestazioni. Leao può continuare sulla scia positiva ed essere importante per il Milan in questo momento; stesso discorso valido per Pedro che già all’andata ha ‘fatto male’ alla Salernitana. Chiudono il cerchio Raspadori, vista l’assenza per squalifica di Berardi, e Mertens, possibili fonti di bonus.