Donnarumma, il PSG ha spiazzato tutti: comunicato ufficiale

Il PSG si prepara ad affrontare il Brest nel prossimo turno di campionato: comunicato ufficiale sulle condizioni di Donnarumma.

Gioie e dolori per il Paris Saint Germain, che nel prossimo turno di campionato ospiterà il Brest. Il club, attualmente primo a quota 47 punti a più 8 dal Nizza secondo, è reduce dal pareggio rimediato con il Lione e punterà a tornare alla vittoria così da allungare in classifica sulle dirette inseguitrici. Nell’occasione il tecnico Mauricio Pochettino ritroverà Gianluigi Donnarumma, tornato negativo al tampone.

L’ex Milan, inserito nella lista dei giocatori convocati per il match, mancava dal 4 gennaio ed era stato costretto a saltare la partita di domenica scorsa Il suo rientro rappresenta una buona notizia per l’allenatore argentino, il quale dovrà ora decidere se impiegarlo subito oppure continuare ad affidarsi a Keylor Navas.

Diversi invece i giocatori che Pochettino non potrà utilizzare. Achraf Hakimi, Abdou Diallo e Idrissa Gueye, ad esempio, sono impegnati in Coppa D’Africa mentre Neymar sta proseguendo il proprio programma di recupero: l’infortunio rimediato alla caviglia non è stato ancora smaltito dal brasiliano, che punta a rientrare ad inizio febbraio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le groupe parisien pour le déplacement à Lens ! 📋🔴🔵#RCLPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 4, 2021

PSG, Donnarumma torna a disposizione

Niente da fare nemmeno per Lionel Messi, guarito dal Covid ma non ancora in condizione di poter scendere in campo. “Sta meglio – ha detto Pochettino in conferenza stampa – ma è comunque supervisionato dallo staff medico. Sta migliorando poco a poco e speriamo che sia in rosa il prima possibile. Su di lui facciamo il punto ogni giorno e viene seguito, non possiamo fare un programma. Speriamo di averlo presto con noi”.

LEGGI ANCHE >>> Il 2022 non cambia il PSG: la notizia gela la Juventus

Assente dalla lista dei giocatori convocati pure Sergio Ramos, fin qui un fantasma (appena 3 presenze dall’inizio della stagione). “È fuori da molti mesi. Adesso sta molto meglio. Si allena con il gruppo. È una questione di tempo. A poco a poco guadagnerà tempo per mettersi in forma. Il modo migliore non è solo giocare ma anche allenarsi bene, con regolarità”.