La Juve si lascia alle spalle la Supercoppa e stende l’Udinese

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Juventus e l’Udinese con il risultato di 2-0 a favore della squadra di Allegri.

La Juventus prende subito in mano le redini del gioco. I piemontesi passano in vantaggio al 19′ con Dybala, servito da Kean, che batte Padelli di sinistro. A far rumore, sia tra i tifosi che tra i media, è la non esultanza dell’argentino dopo il gol realizzato. Al 26′ ci prova Kulusevski, ma il suo tiro viene respinto da Perez.

‘La Vecchia Signora’ continua ad attaccare, ma non riesce ad essere pericolosa. Al 36′ c’è il primo squillo dell’Udinese con Beto, lanciato da Zeegelaar dopo un errore di Arthur, che prova il tiro: para Szczesny. Pochi minuti prima della conclusione del primo tempo c’è il tiro dalla distanza di Dybala, che si spegne sul fondo.

L’Udinese comincia il secondo tempo con un altro piglio, cercando di riportare il risultato in parità. Al 55′ Deulofeu ci prova con l’interno destro: pallone che termina alto sopra la traversa. All’ora di gioco Padelli para una conclusione dalla lunghissima distanza da parte di Cuadrado.

L’Udinese cambia ritmo nella ripresa, ma la Juventus la chiude con McKennie

Dopo due minuti, Beto tenta un tiro: Szczesny blocca facilmente. Il portoghese ci ritenta al 72′, ma il pallone termina ancora a lato. Al 79′ arriva il raddoppio della Juventus con il colpo di testa di McKennie, su passaggio di De Sciglio. L’Udinese non demorde ed è pericolosa all’88’ con il tentativo di Success: respinge ancora il portiere polacco.

Nei minuti di recupero non succede più nulla. Tre punti importantissimi, e meritati, per la Juventus. La squadra di Allegri si riprende dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter e punta a Napoli ed Atalanta per cercare di conquistare un posto tra le prime quattro in classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Inter* 49 punti; Milan 48; Napoli 43; Atalanta* 41; Juventus 41; Lazio(+) 35; Fiorentina* 32; Roma 32; Torino 31; Sassuolo 28; Empoli 28; Bologna* 27; Verona 27; Udinese* 20; Sampdoria(+) 20; Spezia 19; Venezia* 17; Cagliari 16; Genoa 12; Salernitana* 11

*una partita in meno; **due partite in meno; (+)una partita in più; le altre hanno giocato 21 partite