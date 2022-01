“Avete visto?”: Juve, il gesto in campo spiazza tutti

La Juventus sta vincendo 1-0 contro l’Udinese con un gol di Dybala, ma un suo gesto sta facendo molto discutere.

Dopo la sconfitta all’ultimo secondo in Supercoppa contro l’Inter, la Juventus è chiamata a vincere contro l‘Udinese questa sera all’Allianz Stadium. Ad inizio ripresa, la squadra di Allegri sta vincendo 1-0. A sbloccare il match è stato Dybala, su assist di Kean, che non ha sbagliato davanti a Padelli.

I padroni di casa stanno dominando, ma, oltre al gol dell’argentino, non sono riusciti ad essere molto pericolosi. La ‘Vecchia Signora’ ha l’obbiligo di vincere per cercare di mettere pressione a Napoli ed Atalanta. I partenopei giocheranno lunedì contro il Bologna di Mihajlovic, mentre i nerazzurri sfideranno l‘Inter domani sera in casa.

L’uomo più in palla della Juventus contro l’Udinese è sicuramente Paulo Dybala. L’attaccante, oltre alla rete realizzata, è stato autore anche di un bel tiro dalla distanza terminato poco alto sulla traversa. Dopo le tante voci sul suo futuro, per l’argentino quella di stasera non può essere una partita come le altre.

Juve, Dybala non ha esultato dopo aver segnato all’Udinese

Ci sono state anche le dichiarazioni di Arrivabene, prima del match contro l’Inter, che hanno riscaldato gli animi: “Voglio vedere carattere, grinta e voglia di vincere da chi indossa la maglia numero 10 della Juventus” . Il calciatore sta rispondendo sul campo a tutte queste polemiche ma bisogna sottolineare la sua ‘non esultanza’ dopo aver segnato, spiazzando un po’ tutti.

La non esultanza di Dybala ha sorpreso anche Riccardo Mancini, telecronista del match per ‘DAZN’: “Avete visto il suo sguardo? Chissà che quello sguardo non sia di sfida, chissà. La domanda è lecita, ha guardato un po’ accigliato in tribuna”. Anche sui social in molti si sono chiesti con chi ce l’avesse l’argentino.