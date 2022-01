Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: ha firmato un triennale

Il Napoli, dopo aver ingaggiato Tuanzebe in prestito, ufficializza un rinnovo di contratto fino al 2025 di un calciatore azzurro.

Dopo aver preso in prestito secco fino al termine della stagione Axel Tuanzebe, il Napoli non ha in mente di effettuare altri colpi in entrata. Resterà alla finestra valutando, di volta in volta, le possibili occasioni che si presenteranno reputando più che completa la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Nel frattempo, è da considerare ufficiale il rinnovo di contratto di un giocatore azzurro.

Si tratta di Alessandro Spavone, che attualmente milita nella formazione Primavera allenata da Nicolò Frustalupi. Il Napoli crede molto nelle qualità del centrocampista classe 2004 ed in attesa di portarlo in prima squadra gli ha proposto di estendere l’attuale accordo (in scadenza nel 2023) fino al 2025.

Un attestato di stima importante per il giovane, che dall’inizio della stagione ha totalizzato 13 apparizioni “condite” da una rete. Le parti, dopo alcuni giorni di intelocuzioni, si sono incontrate di recente producendo la tanto auspicata fumata bianca. Sistemata la pratica, il Napoli nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione in merito ad un altro eventuale rinnovo: quello di Dries Mertens.

Napoli, Mertens spinge per il rinnovo

Il belga, infatti, si libererà a parametro zero a giugno tuttavia vorrebbe continuare a vestire la maglia azzurra al punto da accettare pure una decurtazione dell’attuale stipendio (percepisce 4.5 milioni). Della questione, di recente, ha parlato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Ne parleremo a fine stagione, adesso pensiamo al presente visto che siamo in difficoltà per i tanti assenti”.

Parole che lasciano aperto quindi il futuro di Mertens, partito in sordina in campionato ma capace poi di sostituire al meglio l’infortunato Victor Osimhen: 8 gol in 20 presenze complessive per lui. Un buon bottino, che la punta conta di migliorare già nella sfida di lunedì contro il Bologna anche al fine di compiere ulteriori passi verso la permanenza nel club tanto amato.