Napoli, un argentino può risolvere i problemi di Spalletti

Il mercato del Napoli potrebbe non fermarsi al solo Tuanzebe. Gli azzurri avrebbero nel mirino anche un nazionale argentino.

Il Napoli, dopo l’ufficialità dell’addio di Insigne a fine stagione e l’arrivo in prestito di Tuanzebe, è intenzionato a fare altri movimenti di mercato in queste settimane. Il ds Giuntoli è deciso a regalare a Spalletti almeno un altro rinforzo per sopperire almeno alle maggiori lacune della rosa.

Uno dei ruoli dove la dirigenza del Napoli vorrebbe intervenire è quello del terzino sinistro, posizione di campo storicamente problematica per gli azzurri. Nonostante il recupero di Ghoulam, il Napoli potrebbe provare a fare qualcosa per regalare a Spalletti un’altra alternativa a Mario Rui.

Stando a quanto riporta Sky Sport il nome caldo in queste ultime ore è quello del nazionale argentino dell’Ajax Nicolas Tagliafico. Giocatore con una discreta esperienza internazionale Tagliafico potrebbe essere il rinforzo ideale per Spalletti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli-Tagliafico, difficile ma non impossibile

Il Napoli, che già in precedenti sessioni di mercato aveva espresso il suo interessamento per Tagliafico, avrebbe già avviato i primi contatto con l’Ajax. La scadenza del suo contratto, nel giugno del 2023, però consente ai lanceri di essere ancora abbastanza tranquilli.

LEGGI ANCHE >>> “È per Bonucci”: Inter-Juve, nuova polemica sui festeggiamenti

L’operazione al momento sembra essere difficile, ma non particolarmente impossibile. Gli azzurri potrebbero in queste settimane limare le richieste dell’Ajax e provare a convincere al contempo il calciatore a provare, alla soglia dei trent’anni, una nuova esperienza lontano dall’Eredivisie.