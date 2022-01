PSG, batosta ufficiale: Donnarumma-Navas, pessima notizia

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Psg in vista del match di campionato contro il Brest. Possibili sorprese per il ruolo di portiere.

Si terrà questa sera il match di Ligue 1 tra il Psg capolista di Mauricio Pochettino ed il Brest. Il club dello sceicco Al Khelaifi ha avuto, negli ultimi giorni, diversi giocatori alle prese con il Covid e per questo motivo ci potrebbe essere una sorprendente novità in porta, una sorpresa che riguarda anche Donnarumma.

Nelle ultime ore il Psg ha comunicato la lista dei convocati e la presenza del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma, negativo quindi al Covid.

Per una notizia buona che arriva c’è invece una notizia meno buona che colpisce il club transalpino. Il portiere costaricano Keylor Navas è risultato positivo al Coronavirus e non sarà quindi del match.

Psg, la positività di Navas cambia i piani di Pochettino

Nasce cosi una piccola emergenza per il club parigino che ha, tra l’altro, convocato il giovane portiere Lucas Lavallèe. Pochettino è alle prese ora con un grande rebus in vista del match.

Donnarumma è reduce dalla positività al Covid e probabilmente non ha allenamenti nelle gambe. Bisogna capire in vista del match se Pochettino lo rischierà comunque o lancerà dal primo minuto il portiere spagnolo Sergio Rico, terzo portiere nelle gerarchie del club.