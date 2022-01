Scandalo in Spagna: giocatore colpito e decisione drastica

Episodio incredibile in Spagna, dove si stanno giocando gli ottavi di finale di Coppa del Re. Il tutto accaduto nella sfida tra Betis e Siviglia.

Non è mai una partita come le altre, quella tra Betis e Siviglia. Una rivalità cittadina che porta spesso anche grande tensione, sul campo come sugli spalti. In queste ore ancora una volta le due squadre si sono ritrovate contro, per un impegno importante al quale tutti i tifosi tengono particolarmente.

La Coppa del Re è molto sentita in Spagna, e cosi le squadre scendono in campo con grande voglia di portare a casa il risultato. Quando poi l’impegno riguarda due squadre con una rivalità cosi accesa, è chiaro che il tutto assume una forma ancor più definita. Ma nelle ultime ore, allo Stadio ‘Benito Villamarin’ di Siviglia è andato in scena un episodio terribile, che sta già facendo il giro del web.

Caos in Spagna: Joan Jordan colpito da un oggetto durante Betis-Siviglia

E’ successo tutto nel primo tempo della sfida valida per gli ottavi di finale, quando un episodio ha costretto l’arbitro a sorprendere la partita. Dopo il pareggio del Betis firmato da Fekir, in risposta al gol del Papu Gomez, un oggetto lanciato dagli spalti (probabilmente una sorta di asta) ha colpito alla testa Joan Jordan, che è poi finito rovinosamente a terra.

Episodio che ha spinto l’arbitro a fermare tutto e sospendere la partita. I sanitari hanno subito assistito Jordan, e ormai da diversi minuti si sta cercando di capire quali siano le condizioni del giocatore. Il Siviglia nel frattempo è rientrato negli spogliatoio, mentre il Betis è rimasto in campo a ridosso delle panchine, in attesa di quella che sarà la decisione definitiva sul prosieguo della partita.