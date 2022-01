“Allegri ha bloccato tutto”: Juve, svolta inaspettata sul mercato

La Juventus ha annullato la cessione che sembrava imminente. Sorride il tecnico Allegri, che aveva posto il proprio veto all’operazione.

Niente da fare. Fino a qualche giorno fa, l’addio sembrava ad un passo: accordo trovato e caccia al sostituto avviata. Poi, invece, qualcosa è cambiato anche per volontà del tecnico Massimiliano Allegri che ha messo il proprio veto all’operazione. Sfuma quindi, come riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, la prima cessione della Juventus in questa sessione invernale del mercato.

Arthur, salvo clamorosi ribaltoni, è destinato a restare in bianconero. Il brasiliano, come noto, di recente era finito nel mirino dell’Arsenal che lo aveva messo nel mirino con l’obiettivo di regalarlo quanto prima al tecnico Mikel Arteta. L’ex Barcellona, dal canto suo, aveva già espresso il proprio assenso al trasferimento tuttavia la trattativa con la Juventus non ha prodotto la fumata bianca auspicata.

Il tecnico bianconero, infatti, ha chiesto alla dirigenza di trattenerlo ritenendo Arthur un giocatore importante su cui intende puntare ancora. La conferma è arrivata ieri, nel corso della sfida che ha visto la Vecchia Signora affrontare l’Udinese: nell’occasione Allegri lo ha schierato titolare, sostituendolo poi nell’intervallo.

Allegri sorride: stoppata la cessione di Arthur

Quella di ieri ha rappresentato l’ottava presenza in campionato per il centrocampista, autore fin qui di una stagione complicata anche a causa dell’infortunio (e della conseguente operazione) che gli ha impedito di svolgere l’intera preparazione estiva. L’allenatore, in ogni caso, crede in lui e non ha intenzione di farlo partire.

Dovrà quindi spostare altrove il proprio mirino l’Arsenal, nel cui mirino è finito pure Dusan Vlahovic. Un’operazione che si preannuncia piuttosto complicata, sia per gli alti costi (almeno 60 milioni) che per la folta concorrenza. A lasciare la Juventus nei prossimi giorni sarà quindi Aaron Ramsey, seguito con interesse dal Crystal Palace e dal West Ham.