Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: vuole andar via dal Barcellona

Dal Barcellona può arrivare il colpo a sorpresa per il Napoli? Un blaugrana è in rotta con Xavi e rischia di salutare il Camp Nou già a gennaio

Il mercato non dorme mai, soprattutto a gennaio. Tanti i club alla ricerca dell’occasione giusta, al momento giusto. In Italia, anche il Napoli si dà un’occhiata intorno, nella speranza degli azzurri di regalare un rinforzo low-cost (ma funzionale) alla rosa di Luciano Spalletti.

L’obiettivo principale resta il terzino sinistro, ma il DS Cristiano Giuntoli e la squadra mercato del Napoli sono sempre attenti a qualsiasi occasione. In particolare se arriva dall’estero e risponde, per età e caratteristiche, all’identikit tracciato spesso dal presidente De Laurentiis.

E l’ultimo nome, stavolta, potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona. Tra i tanti calciatori ritenuti in esubero dal club blaugrana, occhio al profilo del giovane Riqui Puig. Dalla Spagna sono sicuri: in Italia piace a molti club, tra cui gli azzurri.

Napoli su Riqui Puig, il giovane è in rotta col Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna

Come riportato dal quotidiano iberico ‘Sport’, il giovane Riqui Puig è in rotta con il Barcellona. Nonostante il ritorno in panchina di Xavi Hernandez, il ’99 catalano ha raccolto soltanto 355 minuti in tutta la stagione. Un bottino troppo esiguo, per un calciatore ancora futuribile come il canterano blaugrana.

Ragion per cui, Riqui Puig sarebbe pronto a dire addio al Camp Nou. Tanti gli estimatori del calciatore: secondo ‘Sport’, oltre all’interesse delle spagnole e delle inglesi, in Italia ci sarebbero anche Inter, Milan, Juventus e Napoli sul baby-centrocampista.

Soprattutto gli azzurri, prossimi avversari europei del Barça, comparirebbero come il club maggiormente interessato. Ad oggi non risulta ancora nessuna trattativa, ma l’operazione Riqui Puig non stonerebbe con la filosofia verde (e di talento) perseguita dal Napoli, ormai da anni. L’ambiente azzurro, dalla sua, resta alla finestra.