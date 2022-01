“Basta, è deciso”: Serie A, pronto il ribaltone in panchina

La Sampdoria è vicina all’esonero di Roberto D’Aversa. Il tempo del tecnico è scaduto e in panchina ci sarà un gradito ritorno.

Quella col Torino è stata la terza sconfitta consecutiva per la Sampdoria, a partire dal pareggio contro la Roma. Una situazione che mette in bilico la posizione di Roberto D’Aversa, alla cui squadra pare mancare la continuità di base che si ricerca per un campionato almeno da salvezza, considerato che altri obiettivi non sono praticamente raggiungibili.

La società doriana, quindi, sta riflettendo sulla possibilità concreta e vicina di un cambio in panchina. Probabilmente si cercherà di non scuotere lo spogliatoio con un cambio tecnico prima del match del 23 gennaio 2022, ovvero il derby contro lo Spezia. Per tale ragione, dovrebbe essere una settimana di transizione: da una parte l’addio di D’Aversa e dall’altro il sostituto da scegliere e da tenere già pronto. Tuttavia, la decisione potrebbe giungere prima, se facile da prendere.

Sampdoria, D’Aversa a un passo dall’esonero: tornerà Giampaolo

Secondo quanto riferisce ‘SKY’, il club si sarebbe premunito prendendo scegliendo il ritorno in panchina Marco Giampaolo. Inizialmente ci sarebbe un accordo da traghettatore, ovvero 6 mesi in panchina. Tuttavia, la situazione cambierebbe a seconda dei risultati. Potrebbe infatti scattare la permanenza per due stagioni, qualora venisse centrato l’obiettivo salvezza. Questa è la proposta dei blucerchiati.

L’unico nodo è legato alla situazione contrattuale di Giampaolo, ancora legato al Torino. L’allenatore dovrà accordarsi con i granata per la risoluzione e poi potrà firmare eventualmente il nuovo accordo. Questioni burocratiche che dovrebbero occupare tempo relativo e non ostacolare le nuove prospettive. Ore calde a Genova.