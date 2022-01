Dybala all’Inter, colpo di scena: l’annuncio toglie ogni dubbio

Paulo Dybala verso l’addio alla Juventus? Dopo le tante speculazioni in chiave Inter, arriva l’annuncio di Beppe Marotta che toglie ogni dubbio

Dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana, è stato uno dei principali imputati. Paulo Dybala non ha graffiato contro l’Inter, acuendo ancor di più il proprio momento complicato. Dentro e fuori dal campo, considerando la situazione contrattuale con la Juventus.

Situazione contrattuale che ha portato lo stesso Dybala al centro di mille speculazioni di mercato. In settimana si sono sprecati gli accostamenti: su tutti, quello in chiave Inter, dove l’AD Beppe Marotta lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Lo stesso Marotta che ha voluto fare chiarezza sulla situazione e sulle tante voci che vedrebbero l’ex Palermo in orbita nerazzurra. Soprattutto in un momento delicato della stagione, come questo.

Inter, Marotta chiude a Dybala: “Non abbiamo bisogno di altri attaccanti…”

“Di certo non io, ero a casa”, dribbla Marotta ai microfoni di ‘DAZN’, le domande sullo sguardo polemico di Dybala, dopo la rete segnata all’Udinese. “Non cercava certo me – riprende l’AD dell’Inter, che poi spiega – “Quando un calciatore del calibro e della caratura di Dybala si avvicina alla scadenza contrattuale, è normale che venga accostato a tanti club”.

Di qui, Marotta toglie ogni dubbio sul futuro dell’argentino. Almeno in chiave nerazzurra: “Noi abbiamo già un reparto offensivo di grande livello. Abbiamo quattro attaccanti in rosa e siamo soddisfatti di quello che stanno facendo. Sono tutti molto forti, siamo a posto”. Porta chiusa, dunque, a Paulo Dybala: l’Inter rimanda al mittente le voci sul possibile approdo del diez bianconero, in attesa che la situazione abbia il suo naturale decorso.