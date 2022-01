“Tutto fatto”: la notizia che fa gioire anche i tifosi dell’Inter

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus, per i tifosi dell’Inter c’è un’altra bella notizia.

Dopo il successo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, l‘Inter vuole continuare a vincere anche in campionato. Il team meneghino questa sera sfiderà l‘Atalanta in un match che dirà molto sulla corsa Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere gli otto punti di vantaggio sui bergamaschi.

Sia i dirigenti interisti che Simone Inzaghi sono stati bravissimi a mantenere la barra dritta dopo le cessioni di Lukaku ed Hakimi della scorsa estate. In casa nerazzurra c’è stato anche l’addio di Christian Eriksen. Dopo l’arresto cardiaco avvenuto durante lo scorso Europeo, al calciatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.

In Italia ci sono regole molto più restrigenti su questa tipologia di infortuni, che hanno portato alla risoluzione del contratto tra Eriksen e l’Inter. Il danese in queste settimane si è allenato in Svizzera, con la speranza di ricevere una chiamata di qualche squadra, soprattutto inglese.

Inter, Eriksen firmerà con una squadra inglese in questo weekend

Il futuro di Eriksen sarà proprio in Premier League. Il danese, infatti, secondo il ‘Times’, ha svelato che è tutto fatto per l’accordo tra il calciatore ed una squadra inglese. Il quotidiano non ha svelato il nome del club, ma ha affermato che in questo weekend ci sarà la firma.

Dopo l’interessamento dell’Odense, si era parlato anche di un ritorno in Danimarca per Eriksen. Ma il calciatore ha sempre sperato in un suo ritorno o all’Ajax o proprio in Premier League. La notizia del ritorno su un campo da calcio da parte del danese farà, sicuramente, felice tutto il mondo.