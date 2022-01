Roma, che tegola per Mourinho: infortunio all’ultimo minuto

Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho. Infortunio poco prima della sfida tra la sua Roma ed il Cagliari.

Nemmeno il tempo di scendere in campo, che per Josè Mourinho c’è da registrare una pessima notizia. La sfida contro il Cagliari mette in palio tre punti estremamente importanti per entrambe le squadre, che in questa fase della stagione inseguono i propri obiettivi ed hanno bisogno di centrare risultati anche per tenere alta l’asticella dell’entusiasmo. In casa Roma, però, c’è da invertire un trend pericoloso.

La vittoria per i giallorossi manca da tre partite, con due sconfitte consecutive nelle ultime due. Il blackout patito contro la Juventus fa ancora male, ed i tifosi si aspettano una svolta già nella partita di stasera contro il Cagliari. Ci sono, però, cattive notizie per Mourinho a pochi minuti dall’inizio della partita contro i sardi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, tegola durante il riscaldamento: fastidio per Pellegrini, gioca Veretout

Poco prima del fischio d’inizio in casa Roma si è registrata una tegola, pesante per le economie di gioco della squadra capitolina. A dover dare forfait è Lorenzo Pellegrini, che durante il riscaldamento sul prato dell’Olimpico ha avvertito un fastidio. Cosi la Roma – come rivelato dai colleghi di Dazn – ha deciso di non rischiare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, D’Aversa esulta: comunicato del club

Al suo posto giocherà Jordan Veretout, la cui esclusione ha creato un po’ di chiacchiericcio mediatico anche sui social. Una brutta notizie per Mourinho, che ha grande stima del giocatore e lo ritiene un perno essenziale per la sua squadra. Nelle prossime ore bisognerà capire l’effettiva entità del problema di Pellegrini.