“Frattura e operazione”: tegola per Xavi, stravolto il mercato del Barcellona

Doccia gelata per Xavi ed il suo Barcellona: il blaugrana sarà costretto ad operarsi, ecco la tegola che stravolge il mercato dei catalani

Nonostante il ritorno di Xavi Hernandez, il cammino del Barcellona non è ancora decollato. In Supercoppa, i blaugrana sono usciti a testa alta contro il Real Madrid, ma la strada per tornare ai livelli (soliti) dei catalani è ancora lunga e in salita.

Per affrontarla più rapidamente, allora, il Barça sta provando a lavorare con intensità sul mercato. L’arrivo di Ferran Torres è stato solamente il primo passo per Xavi e i suoi blaugrana, in attesa che la situazione economica migliori. E gli esuberi fruttino ulteriore risorse.

Esuberi, tra i quali compare anche il nome di Samuel Umtiti. Il francese ha formalmente rinnovato sino al 2026, ma solo per agevolare la problematica registrazione di Ferran Torres in questo mercato di gennaio.

Barcellona, doccia gelata per il mercato: Umtiti costretto ad operarsi

Come annunciato attraverso il proprio comunicato medico, il Barcellona ha reso noto che Samuel Umtiti ha riportato un pesante trauma in allenamento. Risultato: la frattura del quinto metatarso del piede destro, che andrà subito operata nella giornata di domani.

Una tegola che non significherà molto per i piani tecnici di Xavi, piuttosto varrà per quelli di mercato. L’ex Lione era tra i principali nomi in partenza, da piazzare e monetizzare in tempo per questa sessione di gennaio.

Adesso, le speranze della dirigenza blaugrana non possono che scemare: accostato anche al Milan, all’Inter e ad altri top club del nostro campionato (e non solo), Umtiti sarà costretto a restare fermo ai box sino al totale recupero. E il Barcellona, nel frattempo, dovrà cercare risorse economiche per il proprio mercato in altre cessioni.