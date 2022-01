“Continua a rifiutare”: Juve, grana pesante per Allegri

Si complica, per la Juventus, la cessione di un calciatore: ha rifiutato tutte le possibili destinazioni. Altra grana per Allegri.

Tutte le varie opzioni, fin qui, sono cadute. “No” in serie alla Premier League e ad alcune squadre della Liga che nei giorni scorsi avevano fatto dei sondaggi. Per la Juventus Aaron Ramsey continua a rappresentare un caso di difficile risoluzione: fuori dal progetto bianconero ma non interessato a lasciare Torino in tempi brevi.

L’ultima apparizione in campo del gallese risale al 26 settembre: poi, da quel momento, è progressivamente sparito dai radar tra infortuni e panchine. Il feeling con Massimiliano Allegri, da tempo, è ai minimi storici (l’allenatore non lo cita più in conferenza) e la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime settimane.

Il club, ad inizio, gennaio, gli aveva concesso un permesso speciale per recarsi in Inghilterra e individuare una squadra in cui trasferirsi. La caccia, però, non ha prodotto i risultati sperati. Per lui infatti, oltre al Crystal Palace, si è fatto avanti il Burnley ultimo in Premier League. Una proposta, come riportato da ‘Tuttosport’, che non ha incontrato il gradimento del giocatore.

Juventus, grana Ramsey per Allegri

Ramsey gradirebbe tornare in Inghilterra, a patto però di ricevere un’offerta da parte di una squadra che gli possa consentire di lottare per obiettivi prestigiosi. Un problema in più da gestire per la Juventus, impossibilitata ad effettuare colpi in entrata in assenza di una cessione. Nel frattempo, prosegue il pressing dell’Arsenal nei confronti di Arthur.

Il brasiliano è un pallino del tecnico Mikel Arteta, il quale ha chiesto alla dirigenza dei Gunners di fare tutto il possibile per portarlo a Londra. I bianconeri, dal canto loro, vorrebbero trattenerlo su input di Allegri che lo ritiene un giocatore importante. Work in progress alla Juve, in vista della rivoluzione tecnica che avverrà nel corso della prossima estate.