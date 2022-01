Calciomercato Genoa, Labbadia gongola: colpo dal Bayern Monaco

Il Genoa compete con un’italiana e due francesi per aggiungere una freccia destra alla rosa in vista della delicata seconda parte di stagione

Il Genoa è pronto ad ingaggiare un duello di mercato molto interessante. I rossoblù si sono fissati un obiettivo ambizioso per rinforzare la squadra e provare la complicata rimonta salvezza. I grifoni, che hanno appena esonerato Shevchenko, occupano la penultima posizione in classifica e potrebbe presentarsi con un regalo a Labbadia, indiziato a rilevare la panchina dell’ucraino. I rossoblù sfideranno una formazione collocata nella prima metà di essa: la Roma di Mourinho.

I giallorossi restano ancora lontani dal quarto posto ma non hanno nessuna intenzione di desistere presto dall’obiettivo. La formazione di José Mourinho intanto è stata già rivitalizzata da uno dei nuovi acquisti. I capitolini hanno brindato ai tre punti contro la squadra di Walter Mazzarri con una rete di Sergio Oliveira appena sbarcato a Roma dal Portogallo. Il centrocampista lusitano, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Porto, ha firmato su calcio di rigore il suo primo gol con la nuova maglia consentendo ai giallorossi di riprendere la marcia. Il mercato di riparazione però passerà anche per altre operazioni, a giudicare dalle premesse.

Duello di mercato tra Genoa e Roma: nel mirino c’è il senegalese Bouna Sarr del Bayern Monaco

Ora però si parla già di un altro obiettivo per la squadra di José Mourinho. A riferire dell’interesse per Bouna Sarr è ‘Foot Mercato’. Il terzino destro del Bayern Monaco, ora impegnato in Coppa d’Africa con il Senegal, sarebbe un obiettivo dei giallorossi. Il calciatore infatti è in uscita dai bavaresi.

Bouna Sarr, in possesso della cittadinanza francese e che in precedenza ha vestito la maglia dell’Olympique Marsiglia, avrebbe su di sé anche altre sirene. Sul terzino destro ci sarebbero anche Lille e Bordeaux.

La Roma ha concluso due operazioni in entrata durante questo calciomercato invernale. La società giallorossa ha perfezionato gli acquisti di Sergio Oliveira e Ainsley Maitland-Niles. Nelle ultime due giornate, Mourinho ha impiegato a destra il neo arrivo Maitland-Niles. In caso di difesa a quattro, tuttavia, il profilo di Sarr potrebbe risultare più adatto come alternativa a Karsdorp, altra pedina che agisce in quel settore del campo.

Bouna Sarr può rinforzare la fascia destra di entrambe le formazioni italiane. la corsia destra. Curiosamente, il calciatore non è mai stato impiegato in Bundesliga mentre è riuscito a guadagnarsi 4 gettoni di presenza in Champions League.