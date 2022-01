Calciomercato Inter, il Chelsea fa sul serio: un altro big raggiunge Lukaku

Chelsea ed Inter hanno messo in atto una delle operazioni più importanti degli ultimi anni ed ora i Blues vedono nuovamente in Italia.

Nella sessione estiva il Chelsea ha ‘sconvolto’ il mercato europeo con l’acquisto dall‘Inter del centravanti belga Romelu Lukaku. I Blues hanno chiuso l’accordo per 115 milioni di euro, un affare che finora non sta rendendo molto ma nonostante ciò la squadra inglese continua a guardare in casa nerazzurra.

Il club inglese è alla ricerca di un esterno e dopo la trattativa saltata con il francese Lucas Digne, terminato all’Aston Villa, ha messo nel mirino l’esterno croato nerazzurro Ivan Perisic.

Il giocatore piace molto a Tuchel ed in particolare il tecnico gradisce la duttilità del tecnico nel riuscire a giocare sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3 garantendo sempre ottimi risultati.

Inter, non solo il Chelsea sulle tracce di Perisic

Perisic è un calciatore in scadenza di contratto a giugno ed al momento le trattative per il rinnovo sono abbastanza ferme. Il giocatore è in un momento di forma eccezionale e secondo quanto riporta il Sunday Mirror il club campione d’Europa osserva con attenzione la sua situazione.

Non c’è solo il Chelsea sul calciatore visto che Perisic piace molto all’Arsenal e soprattutto al Tottenham di Antonio Conte, ex tecnico del calciatore croato.