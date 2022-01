Calciomercato Milan, il colpo da 20 milioni che ha stregato Pioli

Un nome in Serie A che ha incantato Stefano Pioli. Il Milan si prepara all’assalto, ci sarà da affrontare anche Inter e Juventus.

Il Milan avrà oggi la ghiotta occasioni di scavalcare l’Inter e riportarsi al primo posto in classifica (con una partita in più). La sfida in programma alle 18.30 contro lo Spezia sarà una prova del nove essenziale, dove i rossoneri saranno chiamati ad approfittare del passo falso di ieri dei cugini nerazzurri. Il pareggio della squadra di Simone Inzaghi contro l’Atalanta permetterà un rimpasto significativo.

Il Milan, però, guarda anche al futuro. Al netto dell’attuale sessione invernale di calciomercato, la dirigenza rossonera non perde mai l’occasione di guardarsi intorno, anche per operazione da intavolare a lungo termine. Molto dipenderà dal piazzamento finale di questa stagione, ma la volontà del club – una volta messa in cascina la qualificazione alla prossima Champions League – è quella di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Pioli.

Milan, Barak ha incantato Pioli: sfida ad Inter e Juve

C’è un nome in Serie A che ha letteralmente catturato l’attenzione di tutte le big del campionato italiano. Parliamo di Antonin Barak, che è stato protagonista nella larga vittoria del su Verona in casa del Sassuolo. Una tripletta che ha confermato quanto questo giocatore sia decisivo nell’economia di gioco della squadra di Tudor, meritandosi gli sguardi ammiccanti delle top di Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Libero’, su Barak sarebbe pronto a fiondarsi anche il Milan. Va detto, già Inter e Juventus hanno messo nel mirino il giocatore ceco che potrebbe essere protagonista di una vera e propria asta durante la prossima estate. Bisognerà poi convincere anche il Verona che – si legge – potrebbe lasciar partite il classe ’94 per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.