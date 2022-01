Alle 18.30 spazio a due dei tre match di questo lunedì di Serie A. In quel di San Siro scendono in campo Milan e Spezia.

Mentre da una parte saranno Napoli e Bologna ad affrontare per portare a casa la vittoria, un’altra posta si mette in palio in quel di San Siro dove a scenderà in campo sarà il Milan. Un pareggio, quello di ieri tra Inter ed Atalanta, che può dare modo alla compagine rossonera di riportarsi con una vittoria al primo posto in classifica. Certo, con una partita in più ma anche con la consapevolezza di poter ancora dare fastidio alla squadra di Simone Inzaghi nella corsa Scudetto.

Di fronte, però, uno Spezia che ha già dimostrato nel corso della stagione di non temere nessuno. La squadra di Thiago Motta (che nonostante le voci siede ancora in panchina) nelle ultime quattro partite ha perso una sola volta, ed ha conquistato sette punti. Un trend positivo, al quale l’allenatore dovrà dare continuità per allontanare le voci di un nuovo allenatore ma anche la zona rossa della classifica.

Milan-Spezia- le formazioni ufficiali