Mondiali, arriva la notizia che fa esultare Mancini: ecco l’ufficialità

Ufficiale il provvedimento della Fifa che fa esultare il Ct della Nazionale Mancini, in vista dei play-off di qualificazione al Mondiale.

La strada verso i Mondiali resta ripida e ricca di ostacoli. Tuttavia, da oggi, il Ct della Nazionale Roberto Mancini può guardare con maggiore serenità ai play-off di marzo che vedranno gli azzurri affrontare prima la Macedonia e poi, in trasferta, la vincente della sfida tra Turchia e Portogallo. Il motivo? È presto detto.

La Fifa, accogliendo la richiesta della Uefa, ha deciso infatti di cancellare tutte le ammonizioni pendenti in occasione delle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo. Un’ottima notizia per l’Italia, considerando che erano 10 i giocatori in diffida e quindi a rischio squalifica. L’elenco, in particolare, comprende i nomi di Niccolò Barella, Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Federico Chiesa.

In lista pure Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Insigne, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Rafael Toloi e Sandro Tonali. Ora l’attenzione potrà tornare esclusivamente sui due incontri, in programma il 24 ed il 29 marzo. Un crocevia di fondamentale importanza, che Mancini non intende fallire dopo la conquista dell’Europeo.

Mondiali, arrivata la notizia che fa esultare Mancini

Il commissario tecnico, a fine gennaio, vorrebbe organizzare uno stage a Coverciano in modo tale da valutare da vicino diversi elementi assenti durante la cavalcata estiva. I nomi principali sono quelli di Joao Pedro e Gianluca Scamacca ma anche Luiz Felipe spera in una sua chiamata. Qualche innesto, in ogni caso, appare necessario.

Chiesa, ad esempio, ha già concluso la propria stagione a causa dell’infortunio rimediato nel corso dell’incontro con la Roma e tornerà soltanto a fine anno, con la speranza di partecipare al Mondiale. Da valutare poi Lorenzo Pellegrini, fermato ieri da un altro problema fisico. Mancini, nel frattempo, valuta e prepara le prossime mosse in vista dei play-off.