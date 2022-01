Notizie in vista non rassicuranti per l’Atalanta: il club inglese propone un’offerta ricca per i due big, Gasperini teme la partenza

L’Atalanta procede spedita nella sua corsa in campionato di Serie A e non intende mollare neppure un centimetro nella lotta per la Champions League e, in fin dei conti, anche per lo Scudetto.

Il calciomercato, però, ora preoccupa Gian Piero Gasperini dal momento che il club inglese, attualmente tra i più ricchi in Premier League, ha mostrato un forte interesse per due big della Dea.

Non ci sarebbe quindi solamente Gosens, ancora out per infortunio tra i nerazzurri, nel mirino del Newcastle, forte dell’abbondante potere economico derivante dalla proprietà del fondo Pif. Spunta un nome nuovo, la cui partenza comporterebbe problemi all’attacco del club bergamasco.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Atalanta, non solo Gosens nel mirino del Newcastle: offerta anche per Zapata

‘La Gazzetta dello Sport’ rivela che il Newcastle non sarebbe interessato solamente a Robin Gosens. Avrebbe perciò recapitato per due giocatori all’Atalanta una ricca offerta, di circa 65 milioni di euro. Richiesti perciò sia il centrocampista sia Duvan Zapata. Il club inglese vorrebbe entrambi subito già a gennaio, ma la Dea non lascerà partire tanto facilmente soprattutto l’attaccante (valutato comunque almeno 45 milioni di euro).

LEGGI ANCHE >>> “In lacrime…”: Milan-Spezia, il retroscena che nessuno poteva immaginare

L’intento del Newcastle è quello di scalare le posizioni della classifica di Premier League e per farlo vuole dotarsi di giocatori che possano permettere di compiere il cosiddetto salto di qualità. Per Zapata sarebbe perciò già pronto sul piatto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, mentre a Gosens sarebbe stato offerto un contratto fino al 2025 da circa 3,5 milioni annui.