Calciomercato Napoli, Giuntoli ci prova: pronto lo sgambetto a Sarri

Il Napoli è da sempre molto attento ai giovani talenti italiani e non. Gli azzurri sono pronti a sfidare sul mercato la Lazio dell’ex Sarri.

Il Napoli è in questo momento impegnato sia in campionato che in Champions League, gli azzurri hanno ancora tanto da dire in questa stagione, ma pensano anche al futuro ed in particolare alla prossima stagione.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli monitora i giovani talenti del nostro campionato e tra questi ci sarebbe il giovane difensore dell’Hellas Verona Nicolò Casale.

Il giocatore sta sorprendendo nella sua prima vera stagione tra gli scaligeri ed il ds azzurro lo avrebbe visionato nell’ultima gara di campionato, la vittoria di Verona nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Napoli, gli azzurri sfidano l’ex Sarri sul mercato

Casale è una delle tante belle novità della squadra di Tudor, una delle rivelazioni di questa stagione. Il Napoli fa sul serio e si è inserito nella corsa per il giovane talento del calcio italiano.

Come riporta Sportmediaset potrebbe ora riproporsi un particolare incrocio di mercato visto che Giuntoli è pronto a sfidare il grande ex azzurro Maurizio Sarri. Casale, infatti, è da molto tempo nel mirino della Lazio e gli azzurri sono pronti a sfidare l’ex tecnico partenopeo per acquistare il difensore.