Serie A, ufficiale: cambia la classifica. Arriva la batosta

Era atteso il pronunciamento del Giudice Sportivo. La decisione è una vera e propria batosta che non mancherà di scatenare polemiche.

La decisione era nell’aria ed ora è arrivata anche l’ufficialità. Pugno duro da parte del Giudice Sportivo che, attraverso un lungo comunicato, spiega le ragioni della punizione: sconfitta per 3-0 a tavolino e, come se non bastasse, anche un punto di penalizzazione.

E’ questa la pena inflitta alla Salernitana per non aver disputato il match contro l’Udinese. I granata, bloccati dall’ASL per le troppe positività al Covid in rosa, non si erano presentati alla Dacia Arena. Il conflitto tra autorità sportive e autorità sanitarie era stato in un primo momento accantonato con la decisione che era stata rinviata due volte prima del pronunciamento di oggi.

Ora arriva finalmente la decisione definitiva. Alla Salernitana, oltre alla sconfitta a tavolino, verrà comminata anche una penalizzazione di un punto. Sanzioni previste dall’articolo 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto. Naturalmente i granata hanno già fatto sapere che presenteranno ricorso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, come cambia la classifica

La decisione ha ovvie ripercussioni sulla classifica, laddove l’Udinese ottiene tre punti fondamentali. I friulani riescono così a superare lo Spezia e a staccare la Sampdoria. La Salernitana invece con il pronunciamento arretra a 10pt, portandosi ora a 8pt dalla quota salvezza.

LEGGI ANCHE >>> “Lo vogliono a tutti i costi”: il PSG gela la Seria A, il top player verso Parigi?

Ecco la nuova classifica di Serie A: Inter 50*, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42*, Juventus 41, Roma 35, Lazio 35, Fiorentina 35*, Torino 31*, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27*, Udinese 23, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18*, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana (-1pt) 10*

*una partita in meno

**due partite in meno