Lazio, doccia fredda per Sarri: tegola in Coppa Italia

Si sta giocando in questi minuti il match di Coppa Italia tra la Lazio e L’Udinese. Sarri è stato obbligato a sostituire un calciatore.

E’ iniziato da pochi minuti il secondo tempo tra la Lazio e l’Udinese. Le due squadre si stanno giocando la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, dove chi passerà incontrerà il Milan di Pioli. La prima frazione di gara dell’Olimpico si è conclusa con il risultato di 0-0.

La squadra di Maurizio Sarri, con Immobile in panchina, ha fatto la gara sin dal primo minuto. La più grande occasione del match è proprio dei biancocelesti con Muriqi al 12′. L’attaccante, dato per partente, colpisce di testa, su azione da corner, ma è bravissimo Silvestri a respingere.

L’Udinese con il passar dei minuti riesce a prendere coraggio e diventa anche pericolosa con il tiro di Success respinto da Marusic con una grandissima scivolata. Il secondo tempo è iniziato sempre con la Lazio in attacco, ma che ha già cambiato due calciatori durante l’intervallo.

Lazio-Udinese, infortunio di Zaccagni tra i capitolini

Maurizio Sarri, infatti, ha fatto subentrare Cataldi e Moro al posto di Lucas Leiva e Zaccagni. Se il primo cambio è stata una semplice staffetta, in vista del match contro l‘Atalanta di sabato, la seconda sostituzione rappresenta una brutta tegola per l’ex allenatore di Napoli e Juventus.

Zaccagni è stato sostituito dopo che si è infortunato a fine primo tempo per un intervento di Success. L’ex calciatore è stato a terra per tanto tempo e non ce l’ha fatta ad entrare in campo nella ripresa. Per il calciatore si teme un brutto infortunio alla caviglia, che è rimasta sotto al corpo dell’attaccante dell’Udinese.