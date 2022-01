“Lo vogliono a tutti i costi”: il PSG gela la Seria A, il top player verso Parigi?

Il PSG continua a monitorare il mercato italiano. Dopo tanti acquisti dalla Serie A negli ultimi anni, i francesi preparano l’ennesimo colpo.

Il calciomercato del PSG è da sempre legato a doppio filo all’Italia. L’arrivo di Donnarumma questa estate è stato solo l’ultimo colpo di una lunga lista che può annoverare nel recente passato calciatori come Lavezzi, Cavani, Verratti e tanti altri.

Ora, dopo l’arrivo a parametro zero del portiere della nazionale italiana, il PSG potrebbe mettere a segno un altro colpo proprio dal Milan. Si tratta di Franck Kessie. Secondo ESPN il PSG sarebbe pronto a fare di tutto per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista ivoriano.

Kessie è in scadenza di contratto e fino a questo momento l’accordo per il rinnovo con il Milan non è stato trovato. Ecco che il PSG, da diversi mesi alla finestra, è pronto ad un Donnarumma-bis. Con buona pace dei tifosi rossoneri.

PSG, Kessie è collegato a doppio filo a Pogba e Mbappé

L’arrivo di Kessie fa parte di un piano più ampio che coinvolge anche un’altra conoscenza della nostra Serie A, l’ex Juve Pogba. I due centrocampisti infatti sarebbero il piatto sulla bilancia ideale per cercare di convincere Mbappé a restare a Parigi.

L’attaccante francese infatti da tempo è nel mirino del Real Madrid, ma potrebbe cambiare idea di fronte ad un deciso rafforzamento da parte del PSG. Mbappé infatti potrebbe a questo punto decidere di restare al PSG per puntare seriamente alla vittoria della Champions League.